Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak için taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikasına taziye ziyaretinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.