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Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak için taziye ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı d...

Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu mask
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak için taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikasına taziye ziyaretinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

02 May 2024 - 22:03 DHA Ankara- Gündem

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