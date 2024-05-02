02 May 2024 - 21:35- Gündem G:

Motosiklet fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Adana Seyhan'da bir motosiklet fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Motosiklet fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi mask
Motosiklet fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Motosiklet fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
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Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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02 May 2024 - 21:35 AA Adana- Gündem

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