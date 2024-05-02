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Gelin ve damat herkesin canını hiçe sayarak peş peşe...

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Karabük’te bir düğünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

Gelin ve damat herkesin canını hiçe sayarak peş peşe... mask
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Karabük'te bir düğünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gelin ve damat evin önünde havaya ateş etti. Ellerindeki silahlarla, kendilerinin ve çevrede bulunanların canlarını hiçe sayarak üst üste tetiğe basarak ateş ettiler. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Bir, etti

02 May 2024 - 21:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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