Ünlü ismin sütyen ölçüsüne kimse inanamadı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian sütyen ölçüsüyle gündeme oturdu. Kimsenin inanmadığı açıklama karşısında ünlü isim çok sayıda yorum aldı.

KİMSE İNANMADI





Amerikalı televizyon yıldızı 43 yaşındaki Kim Kardashian sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kardashian, Skims adlı markayı çıkarmıştı. Markası Skims'in sütyen modellerinde hangi numarayı kullandığını açıkladı Küçük beden sütyen ve XS beden tulum giydiğini açıklayan ünlü isme kimse inanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi