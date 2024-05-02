02 May 2024 - 21:07- Magazin G:

Ünlü ismin sütyen ölçüsüne kimse inanamadı

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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, sütyen bedenini açıkladı.Duyan kimse söylediği ölçüye inanamadı.

Ünlü ismin sütyen ölçüsüne kimse inanamadı mask
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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian sütyen ölçüsüyle gündeme oturdu. Kimsenin inanmadığı açıklama karşısında ünlü isim çok sayıda yorum aldı.

KİMSE İNANMADI

Amerikalı televizyon yıldızı 43 yaşındaki Kim Kardashian sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kardashian, Skims adlı markayı çıkarmıştı. Markası Skims'in sütyen modellerinde hangi numarayı kullandığını açıkladı Küçük beden sütyen ve XS beden tulum giydiğini açıklayan ünlü isme kimse inanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, devam, açıklama

02 May 2024 - 21:07 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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