Ünlü ismin sütyen ölçüsüne kimse inanamadı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian sütyen ölçüsüyle gündeme oturdu. Kimsenin inanmadığı açıklama karşısında ünlü isim çok sayıda yorum aldı.
KİMSE İNANMADI
Amerikalı televizyon yıldızı 43 yaşındaki Kim Kardashian sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kardashian, Skims adlı markayı çıkarmıştı. Markası Skims'in sütyen modellerinde hangi numarayı kullandığını açıkladı Küçük beden sütyen ve XS beden tulum giydiğini açıklayan ünlü isme kimse inanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.