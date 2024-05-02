02 May 2024 - 21:02- Gündem G:

Antalya'da feci olay! Genç kız falezlerden düştü

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Antalya'da dengesini kaybederek falezlerden düşen genç kız yaralandı.

Antalya'da feci olay! Genç kız falezlerden düştü mask
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Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.

Arkadaşıyla Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlere giden Suzan Naz T, oturduğu yerden yaklaşık 3 metre aşağıdaki kayalıklara düştü.

Genç kızın arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları genç kızı sedyeye alarak yukarı çıkardı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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02 May 2024 - 21:02 AA Antalya- Gündem

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