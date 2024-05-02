Antalya'da feci olay! Genç kız falezlerden düştü

Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.
Arkadaşıyla Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlere giden Suzan Naz T, oturduğu yerden yaklaşık 3 metre aşağıdaki kayalıklara düştü.
Genç kızın arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları genç kızı sedyeye alarak yukarı çıkardı.
Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.