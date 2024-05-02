AJet'ten yurtdışı biletlerine yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları'nın (THY) düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurtdışı uçuşlarına yönelik kampanya başlattı. Yolcular, 1-4 Mayıs tarihlerinde vergiler hariç yüzde 40 indirimle alacağı yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı bulacak.
Biletleme Tarihleri: 1-4 Mayıs, 2024
Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs-30 Haziran, 2024
Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şöyle:
Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurtdışı varışlı ve yurtdışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurtiçi aktarmalı uçuşlar.
Kampanya yurtdışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan.
Kampanyanın aynı rezervasyon kaydında en az üç, en fazla dokuz kişi bulunması koşulunda geçerli olduğu da belirtildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.