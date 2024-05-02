02 May 2024 - 20:43- Gündem G:

AJet'ten yurtdışı biletlerine yüzde 40 indirim

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AJet yurtdışı uçuşları için yüzde 40 indirim kampanyası yaptığını açıkladı.

AJet'ten yurtdışı biletlerine yüzde 40 indirim mask
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Türk Hava Yolları'nın (THY) düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurtdışı uçuşlarına yönelik kampanya başlattı. Yolcular, 1-4 Mayıs tarihlerinde vergiler hariç yüzde 40 indirimle alacağı yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı bulacak.

Biletleme Tarihleri: 1-4 Mayıs, 2024

Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs-30 Haziran, 2024

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şöyle:

Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurtdışı varışlı ve yurtdışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurtiçi aktarmalı uçuşlar.

Kampanya yurtdışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan.

Kampanyanın aynı rezervasyon kaydında en az üç, en fazla dokuz kişi bulunması koşulunda geçerli olduğu da belirtildi.

Kaynak: KARAR

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02 May 2024 - 20:43 - Gündem

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