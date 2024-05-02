02 May 2024 - 20:40- Gündem G:

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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MSB, 2 PKK'lı teröristin Habur'da karakola teslim olduğunu duyurdu.

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu mask
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakolunda teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: DHA

# MSB, Sosyal

02 May 2024 - 20:40 DHA Ankara- Gündem

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