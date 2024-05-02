02 May 2024 - 20:26- Gündem G:

Kontrolden çıkan araba bariyerlere saplandı: 1 ölü

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İstanbul'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü öldü

Kontrolden çıkan araba bariyerlere saplandı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araba bariyerlere saplandı: 1 ölü
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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araba bariyerlere saplandı: 1 ölü

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti, Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Y.B.'nin kullandığı 34 UT 3514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Y.B. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Y.B., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Y.B.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

# sağlık, Otomobil, kaza, Polis, ankara

02 May 2024 - 20:26 DHA İstanbul- Gündem

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