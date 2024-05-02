Kontrolden çıkan araba bariyerlere saplandı: 1 ölü

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti, Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Y.B.'nin kullandığı 34 UT 3514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Y.B. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Y.B., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Y.B.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.