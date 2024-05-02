Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi