- Ekonomi

Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve artış olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine zam gelirken otogaz (LPG) fiyatlarında ise indirim olacak. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

13 akaryakıt şirketine 3,3 milyon lira ceza mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin  motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# motorin, benzin, devam

02 May 2024 - 20:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR? 250 bin TL yatırımın getirisi ne kadar? mask
EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR? 250 bin TL yatırımın getirisi ne kadar?
Sıfır ve ikinci el araba fırsatçıları şimdi yandı: Bakanlık düğmeye bastı mask
Sıfır ve ikinci el araba fırsatçıları şimdi yandı: Bakanlık düğmeye bastı
Birçoğumuz bunu bilmiyordu: Tazminat ve izinde flaş karar... mask
Birçoğumuz bunu bilmiyordu: Tazminat ve izinde flaş karar...
Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku! mask
Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku!
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kritik davada emsal karar! mask
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kritik davada emsal karar!
LPG'de indirim fırsatı! mask
LPG'de indirim fırsatı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber