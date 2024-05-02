Otomobil kontrolden çıktı; kahvehaneye girdi

Mikail Toman yönetimindeki otomobil, yolun kenarına park ederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. İlerlemeye devam eden otomobil, bir kahvehanenin bahçesinde oturan müşterilere çarptıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'OTOMOBİLİN ALTINDA KALANLAR OLDU'

Kaza anını anlatan vatandaşlardan Ali Barut, " Araç burada park halindeydi. Sürücü çalıştırırken bir an panik yaptı. Direksiyonu kırınca kahvehanenin bahçesine girdi. Daha sonra sağa dönmesi kahvehanenin içindekiler için bir şanstı. Yoksa direkt içeri girecekti, içeride insanların kaçacak yeri yoktu. Dışarıda oturanlar şans eseri kaçabildi. Çok ciddi bir panik oldu. İlk başta saldırı, suikast olduğunu düşündük. Otomobilin altında kalan oldu sandık, çok korktuk" diye konuştu.

Kaynak: DHA