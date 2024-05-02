Yol verme kavgasında otobüs şöförünü tekme-tokat dövdüler

İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi. Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden otobüs şoförüyle tartıştı. Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı. Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme- tokat dövdü.
YOLCULAR MÜDAHELE ETTİ
Yolcuların engellediği şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.