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Yol verme kavgasında otobüs şöförünü tekme-tokat dövdüler

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Adana'da elektrikli bisikletteki Ahmet Y. (29), Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19), yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsü şoförü Aytaç D.'yi (44) tekme- tokat dövdü. 3 şüpheli yolcuların araya girmesiyle kaçtı ancak polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Yol verme kavgasında otobüs şöförünü tekme-tokat dövdüler mask
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İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki  belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi. Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden otobüs şoförüyle tartıştı. Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı. Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme- tokat dövdü. 

YOLCULAR MÜDAHELE ETTİ

Yolcuların engellediği şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, etti, Belediye, Gelen

02 May 2024 - 19:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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