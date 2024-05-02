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İl yöneticilerinin aracı kaza yaptı; yayalara çarptı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde AK Parti Samsun İl Başkanı ve yöneticilerin bulunduğu makam aracı, yaya geçidinde 2 kişiye çarptı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.

İl yöneticilerinin aracı kaza yaptı; yayalara çarptı mask
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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yöneticilerin içinde bulunduğu Ümit Ö. yönetimindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cenker Yıldız ile yabancı uyruklu bir kadına çarptı. Kazanın şiddetiyle yayalar yola savruldu.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan durumu sağır olan Cenker Yıldız ve hafif yaralanan yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.Makam aracının sürücüsü Ümit Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, ilgili

02 May 2024 - 19:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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