İl yöneticilerinin aracı kaza yaptı; yayalara çarptı

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yöneticilerin içinde bulunduğu Ümit Ö. yönetimindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cenker Yıldız ile yabancı uyruklu bir kadına çarptı. Kazanın şiddetiyle yayalar yola savruldu.
YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR
Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan durumu sağır olan Cenker Yıldız ve hafif yaralanan yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.Makam aracının sürücüsü Ümit Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.