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ALTSO Başkanı Erdem'den 'Başkan Özçelik' mesajı

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Başkan Erdem, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kendilerine gönderdiği yazı üzerine sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı

ALTSO Başkanı Erdem'den 'Başkan Özçelik' mesajı mask
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e teşekkür etti.
Erdem'in mesajı aynen şöyle:
"Göreve seçilir seçilmez bizim de her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Ortak Akıl' misyonu ile Alanya’mızın her alanda kalkınması için kurumlarla işbirliği yapan, bizlerle sürekli temas halinde olan ve bu manada iş insanlarının da sıkıntıları, görüş ve önerilerini dikkate alarak meslek örgütleriyle birlikte çalışma iradesini ortaya koyan Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e teşekkür ediyoruz.
Sayın Başkanımızın bugün tarafımıza gönderdiği ve yukarıda da ifade ettiğimiz hususlarda kaleme alınan yazıya istinaden; iş insanlarımızın sektörlerinde yaşadıkları sorunları, görüş ve taleplerini gerek meslek komite toplantılarımızda, gerekse üyelerimize yaptığımız ziyaretlerde ele almaya devam ediyoruz.
Alanya’mız adına yapılan, şehrimize değer katacağına inandığımız her çalışmada şehrimizin tüm kurumları ile uyum içinde çalışmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.
Görevimiz Alanya’mıza hizmet, misyonumuz ortak akıl, vizyonumuz markası her daim büyüyen bir Alanya." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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02 May 2024 - 19:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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