Acun Ilıcalı'dan üzücü haber!

Acun Ilıcalı’dan acı haber geldi. İzmit’te yaşayan amcası, eski AKP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında vefat etti.
YARIN DEFNEDİLECEK
Yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi 3 Mayıs 2024 Cuma günü takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.