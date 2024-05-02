02 May 2024 - 18:54- Magazin G:

Acun Ilıcalı'dan üzücü haber!

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Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti.

Acun Ilıcalı'dan üzücü haber! mask
Acun Ilıcalı'dan üzücü haber!
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Acun Ilıcalı’dan acı haber geldi. İzmit’te yaşayan amcası,  eski AKP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında vefat etti

YARIN DEFNEDİLECEK

Yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi 3 Mayıs 2024 Cuma günü takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.

Acun Ilıcalı'dan üzücü haber!

Kaynak: Haber Merkezi

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02 May 2024 - 18:54 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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