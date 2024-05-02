Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü! Mezarı açılacak

"İste Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'deki evinde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam eski sevgilisi Andre Can F.'den şikayetçi oldu.

'SEVGİLİSİ KISKANÇLIĞINDAN SAÇINI VE KAŞINI BİLE KAZIYORDU'

Taktaş'ın isminin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen Taktaş'ın sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını öne sürdü.

Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden K.C., "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu." diye konuştu.

MEZARI AÇILIP OTOPSİ YAPILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve 6 Mayıs Pazartesi günü fethi kabir işleminin yapılacağını açıkladı.

Tarafına gelen bilgi, belge ve yazışmalarla Yağmur Taktaş'ın ölümünün cinayet olma olasılığının kuvvetli olduğunu belirten avukat Öksüz, "Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığımız ile yaptığımız görüşmeler akabinde, her ne kadar ABD’de bir soruşturma yürütülüyor olsa da somut gerçekliğin ve olayın tam manasıyla gün yüzüne çıkabilmesi için Yağmur’un tekrardan fethi kabir işleminin gerçekleştirilip Türk adli makamlarınca da otopsisinin yapılması için bir gereklilik ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ailenin onayı alınarak pazartesi günü Yağmur’un fethi kabir işlemi gerçekleşip otopsi işlemleri başlayacaktır." dedi.

Kaynak: KARAR