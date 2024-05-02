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Doğa yürüyüşü yapan turist kaza geçirdi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Likya Yolun'nda çıktığı doğa yürüyüşünde burkulan ayak bileğinde kırık oluşan Avustralyalı turist Basitan Stangl, bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Doğa yürüyüşü yapan turist kaza geçirdi mask
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Avustralya uyruklu Basitan Stangl, 2 arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Stangl ayağını burkup, düştü. Stangl'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi.

1 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu turistlere ulaştı. Ekipler tarafından sedye ile taşınıp ambulansa ulaştırılan Stang, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Stangl'ın kırık olduğu tespit edilen ayak bileğinin alçıya alındığı bildirildi. 

Kaynak: DHA

# Devlet, acil

02 May 2024 - 18:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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