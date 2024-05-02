Bakan Yardımcısı Polat: Yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Orman yangınlarından sonra ısrarla açıklanmasına rağmen spekülasyonlar devam edebiliyor. Ranta kurban edileceği, otel dikileceği, alışveriş merkezi yapılacağı, her sezon, her yangının ardından dile getiriliyor. Oysa gerek Anayasa'mızda, gerekse yasalarımızda açıkça amir hükümlerle belirtildiği gibi yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile görüştü. Şehit Halil İbrahim Çokgezen Yangın Ekibi binası önünde basın açıklaması yapan Polat, 25 binden fazla orman kahramanıyla yeşil vatan sathında gece gündüz çalıştıklarını, 23,5 milyon hektarlık orman alanının önemli bir kısmının yangınlara karşı hassas bölgelerde bulunduğunu söyledi.

'İLK MÜDAHALE SÜRESİ 40-45 DAKİKALARDAN 11 DAKİKAYA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ'

Polat, orman yangınlarının yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Bunlar dikkatsizlik, ihmal, az da olsa kasıt olarak ortaya çıkmaktadır. Geri kalan yüzde 10'u ise doğa olayları, yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklanmaktadır. Çözümde insana yönelmek gerekmektedir. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalarla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40-45 dakikalardan 11 dakikaya kadar düşürüldü. Hedefimiz bu süreyi daha da aşağılara indirmektir. Orman ekiplerimiz uluslararası düzeyde eğitiliyor. Dünyadaki benzerlerinden üstün eğitimler almaktadırlar. Hava unsurlarımız, hava filomuz, son 4 yılda olağanüstü atılım yapmıştır. 105 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 İHA'mız mevcuttur. İHA'larımız, yangınların tespiti ve yer unsurlarının yangın sırasında sevk ve idaresi konularında hizmet vermekte. Bu alanda dünyada sayılı ülkeler arasına girmekteyiz. Arazözlerimiz, iş makinalarımız gibi yer unsurlarımız ise 5 bin adedi bulmuştur" dedi.

'AĞAÇLANDIRMA DIŞINDA HİÇBİR İŞLEM YAPILAMAZ'

Açıklamasında vatandaşlara orman gönüllüsü olmaları çağrısında bulunan Polat, "Ülke genelinde 122 bin, Denizli'de ise 2 bin 600 orman gönüllüsü bulunuyor. Orman gönüllüsü vatandaşlarımız yangınlarda mücadelede bize yardımcı olabilir. Orman yangınlarından sonra ısrarla açıklanmasına rağmen spekülasyonlar devam edebiliyor. Ranta kurban edileceği, otel dikileceği, alışveriş merkezi yapılacağı, her sezon, her yangının ardından dile getiriliyor. Oysa gerek Anayasa'mızda, gerekse yasalarımızda açıkça amir hükümlerle belirtildiği gibi yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz" diye konuştu.