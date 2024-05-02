Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, Likya Yolun'nda çıktığı doğa yürüyüşünde burkulan ayak bileğinde kırık oluşan Avustralyalı turist Basitan Stangl, bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Dodurga- Karadere mahalleleri arasında kalan Likya Yolu'nda meydana geldi. Avustralya uyruklu Basitan Stangl, 2 arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Stangl ayağını burkup, düştü. Stangl'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu turistlere ulaştı. Ekipler tarafından sedye ile taşınıp ambulansa ulaştırılan Stang, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Stangl'ın kırık olduğu tespit edilen ayak bileğinin alçıya alındığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.