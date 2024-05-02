02 May 2024 - 18:14- Gündem G:

Araç sahipleri dikkat: Bu gece benzin ve motorine zam geliyor!

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Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 28 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 26 kuruş artacak.

Araç sahipleri dikkat: Bu gece benzin ve motorine zam geliyor! mask
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapılacak.

LPG fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacağı dün açıklanmıştı. Bu değişikliklerin, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu gözlemleniyor.

Kaynak: KARAR

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02 May 2024 - 18:14 - Gündem

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