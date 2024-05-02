Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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SABRİ B. (42) idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. (AA)

Kaynak: Anadolu Ajansı