02 May 2024 - 17:55- Magazin G:

Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

ABONE OL Google News Sayfamız

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, katıldığı bir programda şarkıcı Özcan Deniz hakkında sert sözlerde bulundu.

Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin' mask
Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'
Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzaylı lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2003 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı amcası Hilmi Topaloğlu'nun ünlü ettiğini söylediği Özcan Deniz'i vefasızlıkla suçladı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

'ÖZCAN DENİZ OLDUYSA...'

Meslektaşı Özcan Deniz'e bu konuda son derece kırgın olduğunu dile getiren Topaloğlu adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Topaloğlu; ' Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde.' dedi.

Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

'YEDİĞİN KABA...'

Topaloğlu, bu hareketi ona hiç yakıştıramadığını söyleyerek 'Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin.' dedi.

Pınar Kerimoğlu, Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sordu. Topaloğlu ise 'Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum.' diye konuştu.

Kaynak: MYNET

# Özcan Deniz, Çağlayan Topaloğlu, Bir, Son

02 May 2024 - 17:55 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin' mask
Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'
Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali... mask
Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...
Eşini yengesi ile aldattı: 326 dünde tam 828 kez... mask
Eşini yengesi ile aldattı: 326 dünde tam 828 kez...
Nagihan sonunda her şeyi ifşa etti: Yunus Emre ve Aleyna arasında ne yaşandı? 'Evliliğini kurtarmak adına...' mask
Nagihan sonunda her şeyi ifşa etti: Yunus Emre ve Aleyna arasında ne yaşandı? 'Evliliğini kurtarmak adına...'
Survivor Yaman utancından kıpkırmızı oldu: Cinsellik sorusu gelince... mask
Survivor Yaman utancından kıpkırmızı oldu: Cinsellik sorusu gelince...
Survivor'da silahlar çekildi: Yunus Emre, Aleyna ve Nagihan'dan akıl almaz sözler! 'Evliliğinin sorun yaşamaması adına' mask
Survivor'da silahlar çekildi: Yunus Emre, Aleyna ve Nagihan'dan akıl almaz sözler! 'Evliliğinin sorun yaşamaması adına'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber