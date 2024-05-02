Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz'e flaş sözler! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

Uzaylı lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2003 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı amcası Hilmi Topaloğlu'nun ünlü ettiğini söylediği Özcan Deniz'i vefasızlıkla suçladı.
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.
'ÖZCAN DENİZ OLDUYSA...'
Meslektaşı Özcan Deniz'e bu konuda son derece kırgın olduğunu dile getiren Topaloğlu adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Topaloğlu; ' Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde.' dedi.
'YEDİĞİN KABA...'
Topaloğlu, bu hareketi ona hiç yakıştıramadığını söyleyerek 'Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin.' dedi.
Pınar Kerimoğlu, Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sordu. Topaloğlu ise 'Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum.' diye konuştu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.