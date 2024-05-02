Alanya'da Sanayi Sitesi emektarlarına plaket

ALANYA Sanayi Sitesi esnafları, Alanya Metal İşleri Odası’nda düzenlenen anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiler. Kahvaltı etkinliği, Alanya Sanayi Sitesi esnafı için önemli bir birliktelik ve dayanışma gösterisi oldu. Etkinlikte esnaflar, bir araya gelerek hem eski dostlukları yeniden canlandırdılar hem de yeni bağlantılar kurma fırsatı buldular. 30 yılını tamamlamış ustaları onurlandırmak için plaket takdim edildi. Ustalara plaket takdim edilirken, onların katkıları ve başarıları alkışlandı.





‘HİZMETLERİ İÇİN USTALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ’



Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, “Sanayi esnafı ile bugün kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Sanayimizin sorunlarını konuştuk. Katılım sağlayan tüm ustalarımızı teşekkür ederim. Ustalarımızın emeği çok büyük. 30 yılını tamamlamış ustalara plaket takdim ettik” dedi.



‘ÇIRAK SORUNU AZALDI, KALİFİYE SORUNU SÜRÜYOR’



Açman Alanya Sanayi Sitesi’nde çırak sorunun azaldığını ancak kalifiye personel sorununun devam ettiğini söyledi. Açman, “1 yıl öncesine kadar sanayide çırak sorunu yaşıyorduk. Mesleki Eğitim Merkezi sayesinde öğrenciler gelmeye başladı. Devletin verdiği teşvikten dolayı çırak problemi bir nebze de olsa çözüldü. Ancak kalifiye eleman sorunumuz hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi