Son dakika! Hastanede yangın çıktı; hastalar tahliye edildi

Öğleden sonra 17:00 saatlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev ve dumanların hızla yükselmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Polis ekiplerinin de hastane önünde önlem aldığı yangında, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA