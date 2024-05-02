Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabında sık sık ilginç paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, tedavi gördüğü sırada ön dişlerinin olmadığı hallerini "He he" notuyla paylaşmıştı. Paylaşımla gündem olan Tilbe'nin o fotoğrafı çok konuşuldu.

Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi tamamlanmasının ardından son halini de takipçilerinin beğenisine sundu. Ön dişleri takılan 57 yaşındaki şarkıcının son hali takipçileri tarafından da beğenildi.

Kaynak: Haber Merkezi