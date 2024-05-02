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Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe implant tedavisi sürerken geçtiğimiz günlerde dişsiz fotoğrafını paylaşarak gündem olmuştu. Tilbe son halini de tedavisinin tamamlanmasının ardından paylaştı.

Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali... mask
Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...
Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabında sık sık ilginç paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, tedavi gördüğü sırada ön dişlerinin olmadığı hallerini "He he" notuyla paylaşmıştı. Paylaşımla gündem olan Tilbe'nin o fotoğrafı çok konuşuldu. 

Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...

Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi tamamlanmasının ardından son halini de takipçilerinin beğenisine sundu.  Ön dişleri takılan 57 yaşındaki şarkıcının son hali takipçileri tarafından da beğenildi. 

Dişsiz hali gündem olmuştu; işte ünlü şarkıcının son hali...

Kaynak: Haber Merkezi

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02 May 2024 - 17:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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