02 May 2024 - 17:20- Asayiş G:

Korkunç kaza! Beton mikser, binaya çarptı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Üsküdar'da inşaat alanında çalışma sırasında beton mikser pompası bitişikte bulunan 4 katlı binanın balkonuna çarptı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İddiaya göre, inşaat alanına beton dökmek için hazırlanan beton pompası dengesinin bozulmasıyla inşaat sahasının bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya doğru yan yattı. Beton mikseri pompası binanın 4. katında bulunan balkona çarptı. Balkonda hasar oluşurken polis ekipleri sokak üzerinde önlem aldı. Beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı.

Kaynak: DHA

# Polis

02 May 2024 - 17:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bursa merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı mask
Bursa merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı
2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi mask
2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi
20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti mask
20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı mask
Korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
Vinç yerinden koptu; işçiler metrelerce yükselikten düştü mask
Vinç yerinden koptu; işçiler metrelerce yükselikten düştü
Kız arkadaşı için tabancayla gruba ateş açtı mask
Kız arkadaşı için tabancayla gruba ateş açtı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber