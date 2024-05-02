Korkunç kaza! Beton mikser, binaya çarptı

İddiaya göre, inşaat alanına beton dökmek için hazırlanan beton pompası dengesinin bozulmasıyla inşaat sahasının bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya doğru yan yattı. Beton mikseri pompası binanın 4. katında bulunan balkona çarptı. Balkonda hasar oluşurken polis ekipleri sokak üzerinde önlem aldı. Beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı.

Kaynak: DHA