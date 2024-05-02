02 May 2024 - 17:22- Gündem G:

Alanya'nın yeni devlet hastanesi inşaatını incelediler

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yeni devlet hastanesi inşaatını gezdi

Alanya'nın yeni devlet hastanesi inşaatını incelediler mask
Alanya'nın yeni devlet hastanesi inşaatını incelediler
Alanya'nın yeni devlet hastanesi inşaatını incelediler
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AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Alanya İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Nadir Aldemir, yönetim kurulu üyelerimiz, batı bölgesi muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla Payallar Mahallemizde yapımına hızla devam edilen yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Yeni devlet hastanemiz, donanımlı bir sağlık sistemiyle bölgede daha kapsamlı ve etkili sağlık hizmetleri sunacak." (AK Parti Alanya BÜLTEN)

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02 May 2024 - 17:22 - Gündem

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