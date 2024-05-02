Toyota Corolla rekorları kırdı! Mayıs 2024 fiyat listesi belli oldu!

İşte Mayıs 2024 döneminin güncel fiyatları:
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Benzin Otomatik: 1.346.500 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik: 1.429.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.512.500 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.615.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.727.500 TL
ÖTV muafiyeti için belirlenen limit ise 2024 yılında 1.591.200 TL olarak açıklandı. Bu limiti aşmayan Toyota Corolla modelleri, ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek.
Dünya genelinde satış rekorları kıran Toyota Corolla, 52 yıldır yollarda ve 2022’de en çok satılan otomobil unvanını kazanmıştı. 2023’te ise dünyanın en çok satılan ikinci otomobili olmuştu. 2024’te de satış rekorlarını sürdürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.