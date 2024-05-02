02 May 2024 - 16:48- Ekonomi G:

Toyota Corolla rekorları kırdı! Mayıs 2024 fiyat listesi belli oldu!

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Yenilenen özellikleriyle dikkat çeken Toyota Corolla, sıfır kilometre otomobiller arasında beğeni topluyor.

Toyota Corolla rekorları kırdı! Mayıs 2024 fiyat listesi belli oldu! mask
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İşte Mayıs 2024 döneminin güncel fiyatları:

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Benzin Otomatik: 1.346.500 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik: 1.429.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.512.500 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.615.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.727.500 TL
ÖTV muafiyeti için belirlenen limit ise 2024 yılında 1.591.200 TL olarak açıklandı. Bu limiti aşmayan Toyota Corolla modelleri, ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek.

Dünya genelinde satış rekorları kıran Toyota Corolla, 52 yıldır yollarda ve 2022’de en çok satılan otomobil unvanını kazanmıştı. 2023’te ise dünyanın en çok satılan ikinci otomobili olmuştu. 2024’te de satış rekorlarını sürdürmesi bekleniyor.

# 2022, Otomobil, açıklandı

02 May 2024 - 16:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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