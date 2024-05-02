GZP Corendon’un ilk Brüksel uçuşunu karşıladı

Corendon Havayolları, sezon boyunca Gazipaşa- Alanya Havalimanı’ndan yedi ülkeden 17 farklı destinasyona karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Corendon’un bugün Brüksel’den gerçekleştirdiği ilk base uçuşunu su takıyla karşıladı. Boeing 737-800 tip uçakla gerçekleştirilen XC7655 sefer sayılı uçuşla 189 yolcu Alanya’ya geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Corendon, 26 Ekim’e kadar sürecek sezon boyunca Brüksel, Amsterdam, Eindhoven, Düsseldorf, Köln, Kopenhag ve Tehran da dahil olmak üzere yedi farklı ülkeden toplam 17 destinasyona sezon boyunca 1.278 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

‘GZP BAŞARILI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI’

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Oğuzhan Karatürk , "Gazipaşa-Alanya Havalimanı, geçen seneye göre yolcu sayısını artırarak bu yıla başarılı bir bir başlangıç yaptı. Alanya'nın daha fazla destinasyona bağlanması için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Artan destinasyon ve uçuş sayımızın, şehrimizin 2024 turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.

Toplam xxx havayolu ile 12 ülke 23 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda %88 artışla 36,729 yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ile yine geçen senenin aynı dönemine göre %29'luk bir artışla 135,651 oldu.

TAV HAVALİMANLARI HAKKINDA

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel bir marka olan TAV Havalimanları, 2023’te 96 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, K. Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan’da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor. TAV Havalimanları iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonun her adımında entegre hizmet sunuyor. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. TAV Havalimanları 2050’de net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor.