02 May 2024 - 16:38- Gündem G:

Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

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Mardin'de 7 yaşındaki çocuğa komşularının köpeği saldırdı. Olayda çocuk başından ve kolundan yaralandı.

Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı mask
Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde komşularının köpeğinin saldırısına uğrayan Bilal Çağlar (7), başından ve kolundan yaralandı. Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşusundan şikayetçi oldu.

Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Olay, 30 Nisan’da Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.'nın dışarı saldığı köpeği, sokakta oynayan Bilal Çağlar'a saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Çağlar, çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çağlar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden ve kuduz aşısı da yapılan Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşuları M.A.’dan şikayetçi oldu.

Ölümden döndü! 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

'OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Oğlunun dışarıda oyun oynarken komşularının vurdumduymazlığı yüzünden dışarı salınan köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Bu işin peşine bırakmayacağım. Komşumun yaptığı şey vurdumduymazlık. Oğlum ölümden döndü. Çok korkmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar oğlumu kurtarmasa belki de hayatını kaybedecekti. Şu an hastanede tedavisi sürüyor, hayati riski de devam ediyor. Bu başkasının evladı da olabilirdi, bu kendini bilmez insanların, köpeklerini sokağa saldıkları zaman dikkatli olmaları gerekiyor. Yetkililerin bu tür sokak köpekleriyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum” dedi.

Kaynak: DHA

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02 May 2024 - 16:38 DHA Mardin- Gündem

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