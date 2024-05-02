Korkunç kaza! Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

Asıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır kara yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Arslan’ın kontrolünü yitirdiği 02 LF 228 plakalı minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA