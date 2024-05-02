02 May 2024 - 16:27- Gündem G:

Şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı. Ev ve iş yerlerini su bastı

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Malatya'da etkili olan sağanakta caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

Şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı. Ev ve iş yerlerini su bastı mask
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Şiddetli yağış ile kentte caddeler su ile dolarken, araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İnönü Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki kütüphaneyi su bastı. Yayalar yürümekte zorlanırken, bölgede biriken suların tahliye işlemleri için çalışma başlatıldı. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

Kaynak: DHA

# yağış

02 May 2024 - 16:27 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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