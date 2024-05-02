Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı

Batman’da matematik öğretmeni Levent Döndü (27), görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi E.K. (11), teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, E.K.’nin boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.