02 May 2024 - 16:22- Gündem G:

Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı

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Batman’da bir okulda boğazına simit parçası takılan kızöğrenciyi, matematik öğretmeni Levent Döndü’nün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı mask
Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı
Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı
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Batman’da matematik öğretmeni Levent Döndü (27), görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrencinin boğazına simit takıldı! Öğretmen'in ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı

Olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi E.K. (11), teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, E.K.’nin boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

# öğrenci, boğulma, Batman, Öğretmen, İstanbul

02 May 2024 - 16:22 DHA Batman- Gündem

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