02 May 2024 - 16:16- Gündem

Manavgat'ta korkunç kaza: Safari araçları birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Sezon daha girmeden safari terörü yeniden hortladı. Manavgat'ta safari yapan iki araç bir birine çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.