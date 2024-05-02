02 May 2024 - 16:16- Gündem G:

Manavgat'ta korkunç kaza: Safari araçları birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

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Sezon daha girmeden safari terörü yeniden hortladı. Manavgat'ta safari yapan iki araç bir birine çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Manavgat'ta korkunç kaza: Safari araçları birbirine girdi: Çok sayıda yaralı mask
Manavgat'ta korkunç kaza: Safari araçları birbirine girdi: Çok sayıda yaralı
Manavgat'ta korkunç kaza: Safari araçları birbirine girdi: Çok sayıda yaralı
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Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde safari aracına dönüştürülmüş üstü açık minibüslerle turistler gezdirildiği sırada, Özcan Akkaya (60) idaresindeki 34 BSC 990 plakalı araç Manavgat Barajı yakınlarında Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSC 865 plakalı diğer safari aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki araç yol kenarındaki beton direğe çarparak devrildi.

Kazada sürücü Arslan, araçtaki Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) ile İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52) ve Julia Marie (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Luley Bulorky'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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02 May 2024 - 16:16 AA Antalya- Gündem

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