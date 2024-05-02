AVM'nin tavanı bir anda alev aldı

Yalova'da AVM'de korku dolu anlar yaşandı. AVM'nin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı. Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Yangın da güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA