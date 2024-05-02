02 May 2024 - 16:15- Asayiş G:

AVM'nin tavanı bir anda alev aldı

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Yalova'da bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle bir anda alev aldı.

AVM'nin tavanı bir anda alev aldı mask
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Yalova'da AVM'de korku dolu anlar yaşandı. AVM'nin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı. Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Yangın da güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA

# Elektrik

02 May 2024 - 16:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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