Nehirde kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir erkeğin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BALÇIK VE YOSUNLA KAPLI HALDE BULUNDU

2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiye ulaşamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışma, sabahın erken saatlerde yeniden başladı. Öğle saatlerinde nehrin 3 metre derinliğinde balçık ve yosunla kaplı suda cesede ulaşıldı. Cesedin F.S’ye ait olduğu saptandı. F.S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA