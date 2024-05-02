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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra E...

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı mask
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı, Çerkezköy çevreleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

02 May 2024 - 16:05 DHA Edirne- Gündem

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