'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nin kura çekimi 4 Mayıs'ta yapılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nin ilk iki etabının kuralarının 4 Mayıs'ta çekileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de konut projesi hayata geçiriliyor. İstanbul Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde, kura aşamasına gelindi. 10 etaptan oluşan projenin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabının hak sahiplerinin belirlenmesi için 4 Mayıs'ta noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Projenin ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor.

'GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN TANIDIK'

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, projenin Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürütüldüğünü belirterek, "Güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik. Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çekilişi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.