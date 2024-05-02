- Gündem

Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

ABONE OL Google News Sayfamız

ELAZIĞ’da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağ?...

Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu mask
Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ELAZIĞ’da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kentteki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Valilikten, yapılan açıklamada da, “Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

02 May 2024 - 15:19 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya’da uyuşturucuya geçit yok! 2.663 kilogram uyuşturucu ele geçirildi mask
Alanya’da uyuşturucuya geçit yok! 2.663 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı mask
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi mask
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi
Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı mask
Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı
Bakan Göktaş: Ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı takip ediyoruz mask
Bakan Göktaş: Ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı takip ediyoruz
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu mask
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber