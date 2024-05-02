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Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ufuk Kolsuz (28) kız arkadaşı Ceylan Cengiz'e (24) denizde 5 metre derinlikte pankart açarak evlilik teklifi etti, o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.Fethiye ilçes...

Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi mask
Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ufuk Kolsuz (28) kız arkadaşı Ceylan Cengiz'e (24) denizde 5 metre derinlikte pankart açarak evlilik teklifi etti, o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Fethiye ilçesinde esnaf Ufuk Kolsuz, kız arkadaşı Ceylan Cengiz'e sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçen Kolsuz, kız arkadaşını dalış yapmaya ikna etti. İkili, iki dalgıç eşliğinde Dalyan Koyu'nda 5 metreye daldı. Dalgıçlardan biri suyun altında 'Benimle evlenir misin?' pankartını açarken, Ufuk Kolsuz, tektaş yüzüğü çıkarıp Ceylan Cengiz'e evlilik teklif etti. Kolsuz'a sarılan Ceylan Cengiz, teklifi kabul etti. Ufuk Kolsuz, Cengiz'e yüzüğü su altında taktı, ikili daha sonra su yüzeyine çıktı. Cengiz, sürpriz teklifle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

02 May 2024 - 15:18 DHA Muğla- Gündem

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