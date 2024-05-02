Van'da evlat nöbeti 79'uncu haftada

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, yağmurlu havaya rağmen 79'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 79'uncu haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
Gevaş ilçesinden eyleme katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus’un 8 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Oğlum için çıkıp geliyorum" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.