02 May 2024 - 14:57- Ekonomi G:

A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler

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A101, 2 Mayıs 2024 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı ve içeriğinde çekme karavanlar, çadırlar, elektrikli mopedler ve beyaz eşyalar gibi birçok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyor.

A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler mask
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
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Kamp tutkunlarının merakla beklediği bu katalog, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. A101 mağazalarında çekme karavanlardan çadırlara, uyku tulumlarından kamp sandalyelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleriyle A101, kamp severlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

Katalogda yer alan bazı ürünler ise şöyle:

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Toshiba ve Hi-Level markalı televizyonlar
SEG bulaşık makinesi ve Regal beyaz cam ankastre set
Çay makinesi, dik süpürge, tost makinesi gibi mutfak ürünleri
Elektrikli cezve, buharlı ütü, saç bakım ürünleri
Çelik termos, masa takımı, ayakkabılık ve laptop sehpası gibi pratik ev ve kamp eşyaları
Bu katalogdaki fiyatlar ve ürünler 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak ve kamp tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler
# Bir, Yer, Olacak

02 May 2024 - 14:57 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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