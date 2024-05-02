A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler

Kamp tutkunlarının merakla beklediği bu katalog, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. A101 mağazalarında çekme karavanlardan çadırlara, uyku tulumlarından kamp sandalyelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleriyle A101, kamp severlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.
Katalogda yer alan bazı ürünler ise şöyle:
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Toshiba ve Hi-Level markalı televizyonlar
SEG bulaşık makinesi ve Regal beyaz cam ankastre set
Çay makinesi, dik süpürge, tost makinesi gibi mutfak ürünleri
Elektrikli cezve, buharlı ütü, saç bakım ürünleri
Çelik termos, masa takımı, ayakkabılık ve laptop sehpası gibi pratik ev ve kamp eşyaları
Bu katalogdaki fiyatlar ve ürünler 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak ve kamp tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.