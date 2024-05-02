A101'de indirim günleri başladı: İşte kaçırılmayacak ürünler

Kamp tutkunlarının merakla beklediği bu katalog, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. A101 mağazalarında çekme karavanlardan çadırlara, uyku tulumlarından kamp sandalyelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleriyle A101, kamp severlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

Katalogda yer alan bazı ürünler ise şöyle:

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

Toshiba ve Hi-Level markalı televizyonlar

SEG bulaşık makinesi ve Regal beyaz cam ankastre set

Çay makinesi, dik süpürge, tost makinesi gibi mutfak ürünleri

Elektrikli cezve, buharlı ütü, saç bakım ürünleri

Çelik termos, masa takımı, ayakkabılık ve laptop sehpası gibi pratik ev ve kamp eşyaları

Bu katalogdaki fiyatlar ve ürünler 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak ve kamp tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.