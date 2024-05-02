- Kültür-Sanat

‘Bu ne vasiyet’ ayakta alkışlandı

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Gazeteci-Yazar Engin Anak'ın yazdığı, Murat Demir Tetik’in yönettiği, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği, "Bu Ne Vasiyet" adlı tiyatro izleyiciden tam not aldı

‘Bu ne vasiyet’ ayakta alkışlandı mask
‘Bu ne vasiyet’ ayakta alkışlandı
‘Bu ne vasiyet’ ayakta alkışlandı
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GAZETECİ-Yazar Engin Anak'ın yazdığı, Murat Demir Tetik’in yönettiği, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından daha önce de sahnelenen ve çok beğenilen 'Bu Ne Vasiyet' adlı tek perdelik tiyatro oyunu, geçtiğimiz akşam tekrar tiyatro severlerle buluştu. Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyiciden tam not aldı. İtalya’da yaşayan zengin bir adamın vasiyeti ve ölümünün ardından gelişen olayların esprili bir dille anlatıldığı oyunun dekoru da büyük beğeni topladı.
‘4 MAYIS’TA YENİDEN SAHNELENECEK’
Oyunla ilgili konuşan Yönetmen Murat Demir Tetik, “Bu Ne Vasiyet benim yıllar önce Alanya Belediye Tiyatrosu’ndayken de oynadığım bir oyundu. Engin Ataoğlu’nun yazdığı harika bir oyun. 4 ay önce Basamak Sahne’de bu oyunu yapma kararı aldık. 4 aydır çalışıyoruz. Bugün prömiyer yaptık. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Oyun 4 Mayıs’ta yeniden sahnelenecek. Tüm Alanya halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı
‘ÇOK ONUR VE GURUR DUYUYORUM’
Gazeteci-Yazar Engin Anak, “Bu Ne Vasiyet, 2016 yılında yazdığım ve 4 sezon kapalı gişe oynayan çok tatlı, nezih, Alanya’nın kabul ettiği bir oyun. Oyun ilk sahnelendiği zaman kadrodaki oyuncu arkadaşlarım bugün bu oyunu yönettiler. Çok onur ve gurur duyuyorum. Yeni genç yetenekler oyuna çok güzel bir yorum kattılar. Murat Demir Tetik başta olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, Vedat Akbulut’a, tüm belediye tiyatrosu ekibine, Basamak Sahne’ye ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. (Şerife ÇOBAN)

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02 May 2024 - 14:37 - Kültür-Sanat

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