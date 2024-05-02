- Gündem

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait T...

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
+12
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğazköy'de cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehidin ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Sait Toktaş’ın babasının daha önce vefat ettiği belirtilirken, cenazede annesi Nevriye Toktaş ile kızı kardeşi Hacer Alan gözyaşı döktü. Şehit Toktaş'ın cenazesi, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel’in kıldırdığı namazın ardından Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

02 May 2024 - 14:32 DHA Nevşehir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya’da uyuşturucuya geçit yok! 2.663 kilogram uyuşturucu ele geçirildi mask
Alanya’da uyuşturucuya geçit yok! 2.663 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı mask
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi mask
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi
Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı mask
Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı
Bakan Göktaş: Ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı takip ediyoruz mask
Bakan Göktaş: Ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı takip ediyoruz
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu mask
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber