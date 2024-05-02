Alanya’da uyuşturucuya geçit yok! 2.663 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

EMNİYET bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında; 45 şahıs yakalanırken bunlardan 6’sı tutuklandı, 39’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise; bin 608,37 gram uyuşturucu madde ve 213 adet sentetik hap ele geçirildi. Jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında;
14 şahıs yakalanırken bunlardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda bin 55 gram uyuşturucu madde, 270 adet sentetik hap ele geçirildi. Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada “Emniyet ve jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda;
59 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 6’sı tutuklandı.
41 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet ve jandarma bölgesinde yakalanan şahıslardan ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili ise toplamda; 2 bin 663,37 gram uyuşturucu
483 adet sentetik hap ele geçirildi. Alanya’mızın huzuru için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz” denildi. (Fatma VURAL)
EMNİYET bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında; 45 şahıs yakalanırken bunlardan 6’sı tutuklandı, 39’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise; bin 608,37 gram uyuşturucu madde ve 213 adet sentetik hap ele geçirildi. Jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında;
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.