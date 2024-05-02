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Meteorolojiden alarm: Çok şiddetli gelecek

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Kışın geri dönüşüyle birlikte, Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününe kadar kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek.

Meteorolojiden alarm: Çok şiddetli gelecek mask
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Özellikle Eskişehir ve çevresinde, parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. İç kesimlerde ise aralıklı ve hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sıcaklığın 24 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bu yağışlı hava Ankara’da da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’e göre, Ankara’da cuma ve cumartesi günleri arasında sağanak yağışlar yaşanacak. İstanbul’da ise perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı yağışlar görülecek.

Kilis’te meydana gelen ani sağanak yağışlar ise vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kent merkezinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Bu durum, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi ve bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Elazığ ve çevresinde yoğun yağış uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ankara Metrosu’nda da yaşanan su seviyesi yükselmesi nedeniyle EGO Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle Metro İstasyonları arasında ulaşımın ring otobüsleriyle sağlanacağını duyurdu. Bu durum, vatandaşların ulaşımında bazı aksamalara yol açabilir.

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02 May 2024 - 13:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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