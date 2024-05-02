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Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı

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ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Suriye uyruklu Zubeyde B.'nin yalnız yaşadığı evinden 3 kamyon çöp çıktı. Evinin temizlenmesini istemeyen Zubeyde B., bir iş yerinin çatısına çıkarak, görevlilere ...

Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı mask
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı
Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı
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ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Suriye uyruklu Zubeyde B.'nin yalnız yaşadığı evinden 3 kamyon çöp çıktı. Evinin temizlenmesini istemeyen Zubeyde B., bir iş yerinin çatısına çıkarak, görevlilere engel olmaya çalıştı.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı evden, kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu Birecik Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, avluda ve odalarda istiflenmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu çöp yığınıyla karşılaştı. Zubeyde B., çöpleri boşaltmak isteyen ekipleri içeri almak istemedi. İş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalışan Zubeyde B., ekiplerin uzun uğraşları indirildi. Ekipler, kadının ikna edilmesinin ardından evdeki çöpleri boşalttı. Çıkarılan 3 kamyon çöp, imha edilmek üzere uygun alana götürüldü. Öte yandan evde dezenfeksiyon işlemi yapılacağı bildirildi.

02 May 2024 - 13:42 DHA - Gündem

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