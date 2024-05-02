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Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada bir evin istinat duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda, otomobilde hasar oluştu. İlçeye bağlı Akged...

Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi mask
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi
Mersin'de sağanak ve fırtına; istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada bir evin istinat duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda, otomobilde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi’nde fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yükseklikteki istinat duvarı, bitişik evin bahçesindeki park halinde olan 33 ARH 160 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, yaralanan olmadı. Ev ve araç sahibi Fikret Öner, etkili olan fırtınada akrabalarının yaşadığı bitişik eve ait olan istinat duvarının büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilinin üzerine devrildiğini ve araçta hasar oluştuğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, molozları iş makineleri ile kaldırdı. Yine sağanak yağış dolayısıyla Akgedik Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerinde kısmi zarar oluştu.

02 May 2024 - 13:38 DHA Mersin- Gündem

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