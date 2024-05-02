Türkiye'de alışveriş turizmi çöküyor

Türkiye, son dönemde yaşadığı ekonomik değişikliklerle dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer almaya başladı. Döviz kurundaki artış ve kontrol altına alınamayan enflasyon, ürün fiyatlarında büyük bir uçurum yaratırken, bu durum alışveriş turizmini de olumsuz etkiliyor. İtalya'da 20 Euro'ya satılan standart bir ürünün Türkiye'deki fiyatı 50 Euro'ya kadar çıkabiliyor.

ALIŞVERİŞ TURİZMİNDE DÜŞÜŞ, YURT DIŞI ALIŞVERİŞLERDE ARTIŞ

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye'deki yüksek fiyatlar, yabancı turistlerin alışveriş yapma alışkanlıklarını tersine çeviriyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'yi alışveriş cenneti olarak gören yabancıların harcamaları son iki yılda %30-40 oranında düştü. Öte yandan, Türk vatandaşları yurt dışından alışveriş yapmaya daha fazla yönelmiş durumda. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yurt dışından yapılan alışverişlerin sayısı ve tutarı rekor seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE'NİN ENFLASYONLA İMTİHANI DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyonist baskılar nedeniyle Türk vatandaşlarının yurt dışı alışveriş için gidişleri de artış gösterdi. Alışveriş amacıyla yurt dışına çıkanların sayısı geçen yıla oranla %40 artarak 455 bine ulaştı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye'nin yüksek fiyatlar nedeniyle Avrupa'dan daha pahalı bir ülke haline geldiğini belirtiyor.