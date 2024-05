Bakan Göktaş: Ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı takip ediyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün vatandaşlarımızın farklı ülkelerde aile bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ve çok sayıda gurbetçi vatandaş yer aldı.

Bakan Göktaş, dünyanın dört bir yanından gelen UID temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, "Bu vesileyle Türk ve kardeş topluluklarını güçlendirmek için mesai harcayan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yaşadıklarınıza çok benzer hikayeye sahip olan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Yıllar önce babası yurt dışına göçmüş bir annenin çocuğuyum. Öz vatanından uzakta farklı iki kültürün arasında yaşamanın pek çok zorluğu da beraberinde getirdiğinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hepimiz kimliğimizle, inancımızla, değerlerimizle sınandık, hala da sınanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'6 ÜLKEDE REHBERLİK HİZMETİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Göktaş, gurbetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ilk kez oy kullanma ve temsil edilme imkanına kavuştuğunu aktararak, "Bunun yanı sıra bir yandan vatandaşlarımıza sahip oldukları değerleri korumaları, diğer yandan bulundukları ülkelere katkı sağlayan bireyler haline gelmeleri için destek oluyoruz. Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçilik ve başkonsolosluklarımız bünyesinde aile ataşeleri görevlendirerek sizlerin yanında oluyoruz. Bugün halihazırda, 6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğimizde rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Dış temsilciliklerimiz ve aile ataşelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkenin sosyal hizmet makamlarıyla yaşayabilecekleri sorunları ortaya çıkmadan engellemek, var olan sorunları çözüme kavuşturmak için görev yapıyor. Bugün vatandaşlarımızın farklı ülkelerde aile bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tüm süreçte vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti veriyor ve ailenin hukuki destek almasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Aile eğitimi, engelli ve yaşlı hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeleri'nin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve öncelikli olarak da Fransa ve Belçika'da Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği açmayı hedefliyoruz" dedi.

'AİLEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİDE DURUŞUMUZ NETTİR'

Göktaş, güçlü ve büyük Türkiye'nin sadece Türkiye sınırlarından ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bugün, dünyanın her neresinde olursa olsun aile bağlarımızı güçlendirmek ve korumak için gerek bizlere gerekse sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 'Aileye sahip çıkmak, insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır' vurgusu, bizim için bir rehber niteliği taşıyor. Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hazırladığımız ‘Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' da 15 Mayıs'ta açıklayacağız. Bu eylem planıyla aileyi sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil uluslararası bağlamda da çevre, ekonomi, dijitalleşme ve demografik değişimlerin olumsuz etkilerine karşı güçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün her alanda olduğu gibi uluslararası alanda da güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyen Göktaş, "Hatırlarsanız, pandemi döneminde, Türkiye dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seferberlikle yurt dışından vatandaşlarımızı tahliye etti. Tedavi olamayan vatandaşlarımıza sahip çıkarak, ülkemize gelmesini sağladı. Vatandaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar bu gücün varlığını ve ülkemizin desteğini her daim yanlarında buluyorlar. 29 ülkede, 54 şube ile faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği, bu noktada çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bir yandan ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi çağın hastalıklarıyla mücadele ederken diğer yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak için kamuoyu oluşturuyor" dedi.