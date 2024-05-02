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Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu

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KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen domates fidesi dağıtımında, sıraya giren yaklaşık 5 bin kişi, 1 kilometre kuyruk oluşturdu. Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından d...

Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu mask
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu
Fide dağıtımında 5 bin kişi, kuyruk oluşturdu
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KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen domates fidesi dağıtımında, sıraya giren yaklaşık 5 bin kişi, 1 kilometre kuyruk oluşturdu.

Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. 550 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 5 bin kişi, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir" dedi.

'İYİ GÜNLERDE TÜKETMELERİNİ DİLİYORUM'

Vatandaşların yetiştireceği ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır. Çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek, kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyorlar. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum” diye konuştu.

Sırada bekleyenler ise domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu belirterek, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

02 May 2024 - 11:52 DHA Kayseri- Gündem

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